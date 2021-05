Traque dans les Cévennes : "Le fugitif doit être fatigué", estime l'ancien négociateur du GIGN David Corona

Valentin Marcone est suspecté d'avoir tué, mardi 11 mai, le patron et l'un des employés d'une scierie située aux Plantiers (Gard) et dans laquelle il travaillait. Depuis, l'homme de 29 ans se serait réfugié dans une forêt des Cévennes. Pour l'inciter à se rendre, les gendarmes ont diffusé, par haut-parleurs, un message vocal de son père. "Ce message aura peut-être un impact, va peut-être le toucher, le faire réagir", analyse David Corona, ancien négociateur du GIGN (Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale) et invité du 23h de franceinfo, jeudi soir.

Le risque de l'affrontement

350 gendarmes sont sur le terrain afin de retrouver la trace du suspect. "À l'heure qu'il est, le fugitif doit être fatigué, avance le profileur. Il doit être sous tension depuis longtemps. On sait qu'il y a une phase de démoralisation, et l'homme recherché pourrait être tenté de mettre fin à ses jours, de commettre l'irréparable. Il pourrait aussi se rendre ou, et c'est l'un des risques, décider de partir à l'affrontement."