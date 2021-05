Dordogne : "Je suis soulagée pour la population, qui a été exemplaire", salue la maire du Lardin-Saint-Lazare après l'arrestation du forcené

"Je suis soulagée pour la population, qui a été exemplaire", salue Francine Bourra, la maire du Lardin-Saint-Lazare, lundi 31 mai sur franceinfo, après l'arrestation de Terry Dupin, le fugitif que les gendarmes recherchaient depuis dimanche. L'homme avait tiré sur les gendarmes et sur le compagnon de son ex-compagne. Il a été blessé lors d'un tir de riposte des forces de l'ordre.

franceinfo : Dans quel état d'esprit êtes-vous après la fin de cette traque ?

Francine Bourra : Je suis soulagée. J'étais très émue tout à l'heure, ça va un petit mieux maintenant. Je suis très soulagée pour moi, pour la population, pour tout le monde. Et ça ne pouvait pas mieux se terminer. Il n'y a eu aucun blessé, ni dans la population ni chez les forces de l'ordre. On rêvait d'une fin comme celle-ci. Je viens de remercier les habitants via mon site Facebook. Ils ont été exemplaires. Ils ont écouté à la lettre toutes les consignes qu'on leur avait données. Ils nous ont vraiment aidés parce qu'effectivement, s'ils n'avaient pas respecté ces consignes, ça aurait été compliqué. Donc je tiens à les féliciter et à les remercier pour leur exemplarité dans la gestion de cette crise. Demain, ce sera l'ouverture des écoles. La vie économique va reprendre et ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

Est-ce que vous avez des informations sur la façon dont s'est passée cette arrestation ?

Je crois que l'appel à témoin a été décisif, puisqu'il a été reçu ici en mairie. Il y a eu l'appel d'une personne, il a été repéré et on a pu l'arrêter. Il s'agit d'une habitante de Condat qui a appelé, qui est dans la commune limitrophe. Nos deux communes se touchent. Elle a appelé la mairie ici et on a tout de suite appelé le quartier général et l'arrestation a eu lieu très peu de temps après. [Terry Dupin] ne résidait pas sur la commune. Son ex-compagne y résidait, mais pas lui. Je ne le connaissais pas. Il y a quatre ans, il avait fait un scénario similaire.

On a appris que Terry Dupin avait été gravement blessé, avez-vous davantage d'informations ?

Je sais qu'il est blessé à la gorge, mais c'est tout. Après, s'agissant de son pronostic vital, je ne sais pas s'il est engagé ou pas, je ne sais pas.

Que retenez-vous personnellement de cette expérience ?

C'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis maire depuis un an, donc j'ai tout eu, je crois, la crise sanitaire et cet événement. Je retiendrai qu'il faut toujours être serein, garder son calme, être le plus proche de la population. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant ces deux jours. Rassurer, parce que les gens en ont besoin. C'était vraiment pénible avec cette tension extrême qui régnait dans la ville, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. On pouvait se faire tirer dessus à tout bout de champ. On ne savait pas où il était. C'était vraiment angoissant. Ce sont des situations angoissantes et pesantes. En tout cas pour la population, pour les gens comme nous qui avons à gérer tout cela. C'était vraiment une situation lourde.

Il y avait aussi un dispositif assez lourd. Vous avez été épaulée par les gendarmes, toutes les forces qui étaient présentes ?

J'ai remercié également tout à l'heure les forces de l'ordre que j'ai vues. On a travaillé tous ensemble, main dans la main. On a été en relation tout le temps avec la sous-préfète. Dans ce genre de situation, le temps paraît long, mais vu le travail qu'il y avait à faire, je pense qu'on peut dire que ça a quand même été assez rapide.