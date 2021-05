DIRECT. Dordogne : les recherches pour retrouver l'ancien militaire lourdement armé se poursuivent

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DORDOGNE

: "Un bouclage très serré" de la zone est "maintenu lundi pour protéger la population", a fait savoir la gendarmerie précisant que le confinement des quelque 1 800 habitants du Lardin-Saint-Lazare se poursuivait. L'école de la commune reste fermée et les transports scolaires interrompus.

: Il est 9 heures, faisons un point sur l'actualité :



• Les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes sont toujours à la recherche de l'ancien militaire retranché, et lourdement armé, dans un bois près du Lardin-Saint-Lazare, un village à une trentaine de kilomètres de Sarlat.



• Fini les critères d'âge ou d'état de santé : à partir d'aujourd'hui, toute la population majeure de France sera éligible à la vaccination contre le Covid-19. Il faudra néanmoins s'armer de patience : la plateforme Doctolib a prévenu qu'elle ne pourrait pas répondre à toutes les demandes au regard du "nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna".



• L'ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn est entendu à partir d'aujourd'hui pour la première fois par une délégation de magistrats français, spécialement venus à Beyrouth l'interroger dans les enquêtes qui le visent à Nanterre et Paris, notamment pour abus de biens sociaux.

: "On pense qu'il est toujours dans la zone dans laquelle nous travaillons", a indiqué le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine, à propos de l'ancien militaire retranché depuis hier dans une forêt de Dordogne.

: "Le travail de ratissage de l'ensemble du périmètre va être long et minutieux. Cela peut durer encore de nombreuses heures".



La traque de l'ex-militaire retranché depuis plus de 24 heures dans une forêt près de Sarlat se poursuit ce matin. Depuis le tout début de la matinée, le GIGN et plus de 300 gendarmes appuyés par sept engins blindés et sept hélicoptères, tentent de débusquer cet homme de 29 ans, réfugié dans une zone escarpée, pierreuse et boisée, difficile d'accès.

: Faisons tout de suite un point sur l'actualité :



• La vaccination est désormais ouverte à tous les adultes, sans conditions. Les candidats doivent néanmoins s'armer de patience : les réservations, qui ont démarré jeudi, arrivent de manière "progressive" sur les plateformes internet spécialisées, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran.





• L'ancien patron de Renault Carlos Ghosn sera entendu pour la première fois par la justice française à partir d'aujourd'hui. Une délégation de magistrats français est spécialement venue à Beyrouth pour l'interroger dans les enquêtes qui le visent à Nanterre et Paris, en particulier pour abus de biens sociaux. Il sera notamment questionné sur deux fêtes au château de Versailles et des flux financiers avec un distributeur commercial à Oman.



• Toujours aucune trace de l'ancien militaire retranché dans un bois près du Lardin-Saint-Lazare, un village à une trentaine de kilomètres de Sarlat. Cela fait plus de 24 heures que cet homme dangereux et armé est traqué par les forces de l'ordre après qu'il a tiré sur des gendarmes appelés pour des violences familiales.



• Le Mali a été sanctionné hier soir. Les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont décidé de suspendre le pays de leur organisation sous-régionale commune après un double coup d'Etat militaire, qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions.