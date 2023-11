Trafic de stupéfiants dans le quartier Pissevin à Nîmes : désormais 22 personnes en garde à vue, dont cinq mineurs, selon le parquet

Le parquet de Nîmes a annoncé mercredi le placement en garde à vue de deux personnes supplémentaires dans l'enquête pour trafic de drogue dans le quartier Pissevin. Ils sont âgés de 16 à 62 ans et soupçonnés notamment "d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et d’association de malfaiteurs".

Dans le Gard, 22 personnes sont désormais en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants au sein du quartier Pissevin de Nîmes, indique le parquet de la ville dans un communiqué mercredi 22 novembre.

Lundi 20 novembre, le parquet avait annoncé l'interpellation et le placement en garde à vue de vingt personnes. Deux nouvelles personnes ont donc été placées en garde à vue. Toutes ces gardes à vue ont été "prolongées au-delà des 48 heures par le juge des libertés et de la détention", précise le parquet.

"L’enquête est diligentée des chefs d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et d’association de malfaiteurs, ainsi que plus récemment du chef de blanchiment", poursuit le parquet. Parmi les gardés à vue, cinq sont mineurs, trois majeurs sont des femmes. Les âges se répartissant de 16 à 62 ans, la médiane étant aux alentours de 20-22 ans. Cinq des 17 gardés à vue majeurs ne présentent aucune trace de condamnation sur le casier judiciaire, ajoute le parquet. Quatre mineurs sont inconnus des services de justice. Six hommes majeurs sont déjà connus des services de la justice pour des faits en lien avec les stupéfiants.

"Les saisies initiales de 8 kg d’herbe de cannabis, 7 kg de résine de cannabis, 1,3 kg de cocaïne et 500 cachets d’ecstasy, plusieurs milliers d’euros d’argent liquide ainsi que d’armes à feu ont été complétées par la saisie de nouvelles quantités de drogue, de sachets de conditionnement pour la revente, d’armes de poing ou double canon, de cartouches, ainsi que de sommes d’agents liquide à hauteur d’environ 27.500 euros", poursuit le parquet. Quatre véhicules ont également été saisis.

En août dans ce même quartier, un garçon de 10 ans, Fayed, totalement étranger au trafic de drogue, avait été mortellement blessé d'une balle perdue. Dans cette même cité de Nîmes, deux hommes ont également été abattus depuis le début de l'année, l'un en janvier et l'autre fin août. Le parquet précise toutefois que "si un lien global peut être fait entre la cause des fusillades et le trafic de stupéfiants dans le quartier Pissevin, les enquêtes ne connaissent en l’état, et sans préjuger de la suite des investigations, pas de connexion directe".