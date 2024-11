Toulon : un homme soupçonné de deux meurtres a été arrêté dans un train

Un homme aux lacets orange, arrêté mardi 12 novembre, est soupçonné de plusieurs tentatives d'homicides. Il était recherché depuis plusieurs jours. Camerounais, sous le coup d'une OQTF, il aurait tué un sans-abri à Lyon.

Sur des images diffusées par la police néerlandaise le 5 novembre dernier, un homme avec un parpaing sur la tête entre dans un musée à Rotterdam. Il vérifie qu'il est seul et assène plusieurs coups de parpaing à un SDF endormi. Ce dernier est toujours dans le coma. Le suspect, âgé de 32 ans et de nationalité camerounaise, voyage souvent en train et fait des allers-retours entre les Pays-Bas et la France, où il est suspecté du meurtre d'un SDF à Lyon (Rhône) et de plusieurs agressions à Dijon (Côte-d'Or), Évry (Essonne) ou encore Strasbourg (Bas-Rhin).

Le suspect a été placé en garde à vue

Les policiers ont eu du mal à appréhender l'individu placé sous OQTF. Il a été arrêté dans un train à Toulon (Var) le soir du mardi 12 novembre, lorsque les contrôleurs ont été alertés par une passagère de 26 ans agressée. Placé en garde à vue, le suspect est en train d'être auditionné. Des analyses ADN sont en cours.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus