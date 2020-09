Tirs à Saint-Ouen : une enquête ouverte pour meurtres et tentative de meurtre en bande organisée après la mort de deux hommes lundi soir

Un troisième a été découvert blessé par la police. Les victimes sont âgées de 16 à 25 ans.

Deux hommes ont été tués et un troisième a été blessé lundi soir en région parisienne, a appris mardi 15 septembre franceinfo de source policière. Douze personnes ont été interpellées autour des lieux et sont en garde à vue, précise le parquet de Bobigny. Une enquête est ouverte pour meurtres et tentative de meurtre en bande organisée.

Dans la soirée de lundi, les policiers sont appelés pour des détonations dans le quartier Soubise à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Sur la voie publique, ils découvrent un jeune homme de 16 ans blessé par balle à la jambe, ses jours ne sont pas en danger. Avant d'être transporté à l'hôpital, il indique aux forces de l'ordre que deux autres blessés se trouvent dans une cave à proximité, précise une source proche de l'enquête.

Deux hommes morts découverts dans une cave

Dans la cave, les policiers découvrent deux hommes morts. Ils ont visiblement été les cibles de tirs d'arme à feu, des douilles ont été retrouvées sur place. L'un a été touché au thorax, l’autre à la gorge, d'après une source proche, qui précise que des autopsies sont prévues mardi après-midi. Ces deux victimes sont âgées de 17 et 25 ans, indique le parquet. Les trois victimes sont connues par les services de police pour des affaires de stupéfiants.

Douze personnes qui se trouvaient à proximité des victimes ou près des bâtiments alentour ont été interpellées pour les besoins de l'enquête. On ignore si elles ont pu participer aux faits. Ces 12 personnes sont actuellement en garde à vue. La brigade criminelle de la police judiciaire est saisie.