Thionville : le bilan alourdi à deux morts après la fusillade lors d'un mariage

Une deuxième personne a succombé à ses blessures après que trois personnes, encagoulées et armées, ont fait irruption lors d'un mariage en Moselle et ouvert le feu sur les invités.

Une fusillade a eu lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin, vers 1h du matin, pendant un mariage à Thionville (Moselle) où se trouvait une centaine de personnes, a appris franceinfo, dimanche 30 juin, de sources concordantes. Le bilan de cette fusillade est désormais de deux morts et quatre blessés. Sollicité par France Bleu Lorraine Nord, le procureur de Thionville indique s'être dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy.

Trois assaillants cagoulés et armés

L'enquête "se poursuit sous la qualification de meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée", indique le procureur de Nancy dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l'enquête, "trois hommes, habillés de noir, lourdement armés, se sont présentés devant l'entrée de la salle et ont tiré sur des personnes qui se trouvaient à l'extérieur" précise le procureur de Nancy. "Plusieurs dizaines de munitions ont été tirées", ajoute-t-il. Selon une source proche du dossier, les tireurs étaient armés de deux fusils d'assaut et d'un fusil à pompe. Ils sont arrivés à bord d'un 4x4 et ont fait irruption aux abords de la salle de réception Eden Palace où se déroulait un mariage de personnes issues de la communauté turque.

Ces trois assaillants ont ouvert le feu sur trois personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la salle de mariage et sur deux autres présentes dans le sas d'entrée avant de prendre la fuite à bord de leur voiture. Pour l'heure, le motif de cette fusillade est inconnu, une source proche de l'enquête précise que les lieux sont couverts par la vidéoprotection. "L'enquête est confiée à la direction de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la direction interdépartementale de la police nationale de Moselle", indique le procureur de Nancy.