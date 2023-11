Thaïlande : un para-athlète tue cinq personnes, dont son épouse, le jour de son mariage

Un mariage qui vire au drame. Un para-athlète thaïlandais médaillé a tué son épouse et quatre autres personnes lors de sa cérémonie de mariage avant de retourner son arme contre lui, a annoncé la police lundi 27 novembre. Médaillé d'argent aux Jeux paralympiques de l'Asean, Chaturong Suksuk, 29 ans, a également abattu la mère et la sœur de son épouse Kanchana Pachunthuek lors du mariage, qui a eu lieu dans le nord-est de la Thaïlande.

"Ils se sont disputés sur des questions privées et Chaturong s'est dirigé vers sa voiture et s'est emparé d'une arme avant de tirer", a déclaré Matichon Wongbaokul, un policier local. Il a ajouté que Chaturong avait abattu son épouse et quatre autres personnes avant de se suicider, précisant que l'une des victimes était un invité touché par une balle perdue.

Nageur, Chaturong avait remporté deux médailles d'argent aux Jeux paralympiques de l'Asean-2022 en Indonésie et au Cambodge. Selon les médias locaux, il a été ranger dans l'armée thaïlandaise et a perdu sa jambe droite lors d'une patrouille aux frontières. La violence par arme à feu est courante en Thaïlande, où les armes à feu peuvent se procurer légalement et illégalement.