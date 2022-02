Attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : pourquoi le père Hamel a-t-il été pris pour cible ?

Une attaque terroriste en pleine messe dans une ville tranquille… Pourquoi le père Hamel a-t-il été pris pour cible ? Le 26 juillet 2016, l'homme d'Église célèbre une messe lorsqu’il est pris en otage par deux terroristes avec une poignée de fidèles. Roseline Hamel, la sœur du père Hamel, raconte alors : "Je crois fermement que je vais revoir mon frère". Mais les deux assaillants obligent un fidèle à filmer l’assassinat du curé, qui sera égorgé par les terroristes.

Le commanditaire de l’assassinat venait de Mossoul

Les deux criminels, âgés de 19 ans, seront tués par la police. Ils s’étaient rencontrés seulement quatre jours plus tôt et s’échangeaient des messages via les réseaux sociaux, appelant à tuer en masse. Les enquêteurs ont découvert que cet ordre venait de Mossoul (Irak), d’un certain Rachid Kassim. Probablement tué par un drone, ce dernier ne sera pas présent lors du procès mais trois hommes seront jugés pour avoir échangé avec les terroristes.