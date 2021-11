Policiers tués à Magnanville : le parquet antiterroriste a requis le renvoi devant les assises d'un complice présumé

Le parquet antiterroriste demande le renvoi devant les assises pour Mohamed Lamine Aberouz, un complice présumé de l'assassinat d'un policier et de sa compagne à Mangnanville (Yvelines) en 2016, a appris franceinfo de source judiciaire.

Mohamed Lamine Aberouz, 28 ans, a été mis en examen le 11 décembre 2017 pour "complicité d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste" et est depuis en détention provisoire. L'assassin, Larossi Abballa, avait revendiqué" l'attaque au nom du groupe Etat islamique, avant d'être abattu par les policiers.



Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, commandant adjoint au commissariat des Mureaux (Yvelines), et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, agente administrative dans un commissariat voisin, avaient été assassinés à leur domicile, en présence de leur fils âgé alors de trois ans. Ce double assassinat avait provoqué un vif émoi en France et au sein des forces de l'ordre: pour la première fois, deux des leurs avaient été visés par une attaque jihadiste à leur domicile.



En septembre 2016, Mohamed Lamine Aberouz avait été mis en examen dans l'enquête sur le commando de femmes soupçonné d'avoir préparé un attentat à la voiture piégée près de la cathédrale Notre-Dame à Paris.