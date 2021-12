Val-d'Oise : le parquet ouvre une information judiciaire à la suite de l'évasion d'un détenu de la prison d'Osny

La Brigade nationale de recherche des fugitifs et la police judiciaire de Versailles sont cosaisies de l'enquête.

Une information judiciaire pour "évasion en bande organisée et tentative de meurtre" sur un surveillant a été ouverte vendredi 24 décembre, a appris l'AFP samedi du parquet de Pontoise. Une décision qui fait suite à la fuite, mardi, d'un détenu de la prison d'Osny (Val-d'Oise) lors de son transfert à l'hôpital. Le fugitif, âgé de 28 ans, avait simulé mardi soir une tentative de suicide et été transporté au centre hospitalier de Pontoise. La Brigade nationale de recherche des fugitifs et la police judiciaire de Versailles sont cosaisies de l'enquête.

Trois personnes en fuite

Arrivé aux urgences, il était attendu par au moins une complice, munie d'une arme longue, qui a fait rapidement feu sur un surveillant pénitentiaire non armé, le touchant dans le dos. Le détenu, aidé de sa complice, a pris la fuite à bord d'un véhicule, a détaillé le parquet de Pontoise. Un troisième homme qui faisait le guet a également pris la fuite avec eux, selon une source policière. Ils sont activement recherchés avec la diffusion d'une fiche aux services à l'échelle nationale.

Le surveillant, protégé par son gilet pare-balles, a été brièvement hospitalisé pour des observations, a également précisé le parquet.