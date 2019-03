"Mon cœur est meurtri" : les All Blacks expriment leur émotion après les attentats contre deux mosquées à Christchurch

Sonny Bill Williams et Dan Carter ont tour à tour posté des messages d'hommage sur les réseaux sociaux.

Les yeux rougis, la gorge nouée. C'est dans sa voiture que Sonny Bill Williams a posté une vidéo sur Twitter, après les attentats contre deux mosquées du centre-ville de Christchurch qui ont fait au moins 40 morts, vendredi 15 mars.

"J'ai entendu les infos et je ne trouve pas les mots", souffle l'ancien joueur des All Blacks qui a porté les couleurs de Toulon de 2008 à 2010 en Top 14. "Mon cœur est meurtri, lâche-t-il, avant d'adresser ses "prières" aux familles des victimes.

My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families❤️ pic.twitter.com/7PX9wc56b8 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) 15 mars 2019

Sur leur compte Twitter, les All Blacks ont aussi rendu hommage aux victimes des attentats. "Restez forts", peut-on lire. Les mots sont également traduits en maori ("Kia Kaha").

Christchurch, we stand with you during this time. Our thoughts and sympathies are with everyone affected by today's tragedy. Stay strong. Kia Kaha. — All Blacks (@AllBlacks) 15 mars 2019

Même émotion pour l'ancien ouvreur des All Blacks, Dan Carter, passé par le Racing 92.

Sending love to everyone in Christchurch right now — Dan Carter (@DanCarter) 15 mars 2019

Adversaire des All Blacks sur le terrain mais néanmoins ami (et voisin), l'équipe nationale d'Australie de rugby a aussi adressé ses pensées aux victimes.

Our thoughts and sympathies are with all of our great friends at @AllBlacks, @NZRugby and throughout New Zealand today. pic.twitter.com/YVZ60Zp5j2 — Qantas Wallabies (@qantaswallabies) 15 mars 2019