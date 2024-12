Bruno Retailleau saisit la justice contre un jeu vidéo accusé d'"apologie du terrorisme", qui permet de reproduire l'attaque du 7-Octobre en Israël

Il dit n'avoir "aucun doute" que ce jeu vidéo "fasse l'apologie du terrorisme". Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé mardi 3 décembre avoir saisi la justice pour "délit d'apologie du terrorisme" à propos du jeu vidéo Fursan al-Aqsa, déjà interdit dans plusieurs pays, qui permet de reproduire une partie de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, vue du côté de l'organisation palestinienne.

Répondant au député RN Antoine Villedieu lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a dit avoir "visionné" plusieurs séquences de ce jeu. Bruno Retailleau a expliqué avoir fait un "signalement" à la plateforme Pharos et saisi "l'autorité judiciaire du délit d'apologie du terrorisme". L'Union des étudiants juifs de France a annoncé avoir déposé une plainte la semaine dernière contre Valve, le distributeur du jeu en France, via sa plateforme Steam, mais également contre son développeur Nidal Nijm, basé au Brésil.

Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie notamment ont interdit ce jeu. A sa sortie en avril 2022, le jeu vidéo Fursan al-Aqsa : The Knights of the Al-Aqsa Mosque proposait aux joueurs d'incarner des combattants qui attaquent des soldats israéliens. En novembre dernier, le jeu a reçu une mise à jour permettant de recréer certains aspects de l'attaque du 7-Octobre. Selon la base de données SteamDB, le jeu n'a réuni à son pic que 20 joueurs en simultané, fin novembre.