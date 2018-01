VIDEO. "Après le tir, j'ai fait semblant d'être mort" : Mark Moogalian, l'autre héros de l'attaque du Thalys

Il témoigne en exclusivité dans "19 heures le dimanche", sur France 2. L'un des héros de l'attaque du Thalys survenue le 21 août 2015 s'est confié, dimanche 28 janvier, sur son affrontement avec le terroriste Ayoub El Khazzani, sur sa grave blessure et sur sa longue rééducation. Le jour de la tentative d'attentat, Mark Moogalian a été le premier à faire face au jihadiste. Il lui a arraché son fusil AK-47 puis a été atteint d'une balle de revolver tirée par son opposant. Il a alors chuté.

"Je me suis dit : 'Il va me mettre une balle dans la tête, parce qu'il n'a pas fini le travail', raconte ce professeur d'anglais franco-américain. J'ai fait semblant d'être mort, parce que je ne pouvais plus rien faire." Selon sa femme, présente à bord, il a permis d'"éviter un massacre". Le tir qui l'a touché a en effet alerté les trois Américains qui ont fini par maîtriser l'assaillant.

"Je ne me suis pas senti comme un héros, parce que, même en ayant volé son arme, il m'a quand même tiré dessus, poursuit Mark Moogalian, de retour devant ses étudiants. Donc j'ai pas vraiment fini le boulot."