VIDEO. Strasbourg : \"C\'est l’amour qui construit\" : le message de paix d\'une habitante endeuillée

Anne-Marie, une Strasbourgeoise a voulu faire passer un message de paix au lendemain de l'attentat survenu aux abords du marché de Noël de sa ville. Près de 24 heures après l'attaque, cette habitante endeuillée est venue se recueillir sur les lieux où s’est produite la fusillade qui, selon un bilan encore provisoire, a causé la mort de 3 personnes et en a blessé 13 autres. Une manière pour elle de rendre hommage aux victimes et d'apporter son soutien à leurs familles. "C’est une manière de dire, nous sommes là, nous sommes avec vous et on lutte avec vous. Mais on lutte dans le sens de la vie pas dans le sens de la mort", témoigne-t-elle.

Des chants d'espoir

Elle l'admet, "depuis qu’il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et ce qu'il s’est passé au Bataclan, on s'attendait bien à ce que ça arrive une fois ici." Mais pour Anne-Marie, pas question de s'apitoyer : "Oui, on est sous le choc mais la vie est plus forte et elle aura raison." Accompagnée de quelques amis, Anne-Marie a entonné plusieurs chants tout au long de la soirée. Des chants précisément choisis. "Ce sont des chants qui ont une histoire", explique-t-elle. "Qui ont été chantés aux États-Unis quand il y a eu la lutte pour les droits civiques avec Martin Luther King […] Ça a été un immense chant d'espoir qui a été chanté par tous les États-Unis et qui continue à être chanté […] partout où l'on se bat pour que la vie soit au-dessus de la mort."