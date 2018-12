Strasbourg : une cérémonie d'hommages prévue dans la cathédrale

Jeudi 13 décembre à 18 heures, une cérémonie se déroulera à la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin) pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque survenue au marché de Noël de la ville, mardi soir. "C'est un moment de recueillement et de prière auquel invite ce soir [jeudi 13 décembre] l'archevêque de Strasbourg, ici à la cathédrale. Une invitation lancée à l'ensemble des représentants religieux de la ville, aux responsables politiques et puis à tous les Strasbourgeois et aux touristes", indique la journaliste Caroline Arnold, en duplex sur place.

Réaffirmer la volonté de vivre ensemble

"L'idée est bien sûr de rendre hommage aux victimes, d'afficher un soutien sans faille à leurs familles, mais aussi de lancer un message de paix après le drame qu'a connu la ville mardi soir. Des telles célébrations œcuméniques avaient déjà eu lieu suite aux attentats de Paris en 2015 et à l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), avec toujours l'envie de réaffirmer la volonté de vivre ensemble, la volonté d'union face aux extrémistes", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT