Attentat de Strasbourg : les suites de l'enquête

Il faut désormais déterminer si Cherif Chekatt a bénéficié de complicité et quelles étaient ses réelles motivations. L'auteur de l'attentat de Strasbourg (Bas-Rhin) était converti à un islam rigoriste et s'était radicalisé lors de ses nombreux passages en prison en Allemagne et en France. A-t-il agi seul ou faisait-il partie d'un groupe organisé, interroge la journaliste Sophie Gauthier en direct de la place Beauvau à Paris.

Des questions en suspens

Son frère, également fiché S, a été interpellé en Algérie. C'est semble-t-il la seule personne radicalisée de son entourage. Autre interrogation : qu'est ce qui a bien pu déclencher son passage à l'acte ? Est-ce que c'est la perquisition à son domicile le matin de l'attentat ou avait-il simplement réussi à cacher ses velléités djihadistes ? Autant de questions auxquelles les enquêteurs vont désormais devoir répondre, conclut Sophie Gauthier.

