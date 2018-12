Attentat de Strasbourg : la traque de Cherif Chekatt se poursuit

Depuis mercredi 12 décembre, l'auteur présumé de la fusillade de Strasbourg a un nom et un visage. L'homme le plus recherché de France s'appelle Cherif Chekatt. Sa photo a été diffusée via un appel à témoins lancé par la police nationale. Selon le gouvernement, 720 personnes sont engagées dans la traque.

Cherif Chekatt reste introuvable depuis sa dernière altercation avec une patrouille de police mardi soir dans le quartier de Neudorf, au sud de Strasbourg, un quartier quadrillé depuis pour éviter qu'il puisse y trouver de l'aide. "C'est d'autant plus facile pour lui de se cacher. Il faut savoir que c'est quelques milliers d'habitants. C'est une grande famille qui connaît du monde, il y a des relations", détaille Emmanuel Georg du syndicat SGP Police FO de Strasbourg.

Une fuite en Allemagne soupçonnée

À l'ouest de la ville, le quartier des Poteries où vivait l’assaillant est lui aussi sous surveillance. Les enquêteurs n'excluent pas cependant que Cherif Chekatt ait quitté la France dès les premières heures de sa cavale. Il aurait joint à plusieurs reprises un portable outre-Rhin. Les points de passages routiers à la frontière avec l’Allemagne sont filtrés. Même dispositif aux entrées de Strasbourg, dans le centre historique et aux abords des gares routières.

Le JT

Les autres sujets du JT