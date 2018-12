Attaque de Strasbourg : les contrôles renforcés à la frontière allemande

C'est vers l'Allemagne que les enquêteurs sont maintenant concentrés. C'est là-bas que Cherif Chekatt aurait pu prendre la fuite et pourrait se cacher actuellement. Un pays qu'il connaît bien. il y a déjà été condamné en 2016 pour des cambriolages et incarcéré. Et l'Allemagne n'est qu'à 2 kilomètres de son quartier natal de Neudorf, là où il a été vu pour la dernière fois il y a deux jours, raconte la journaliste Angélique Étienne en direct de la frontière franco-allemande.

Fouilles systématiques des véhicules

Depuis l'attentat, les contrôles ont été renforcés avec des fouilles systématiques des véhicules à la frontière, côté allemand et côté français. Cela entraîne d'importants bouchons sur cette frontière empruntée chaque jour par des milliers de véhicules. À Strasbourg, le marché de Noël restera fermé jeudi 13 décembre. Ce soir, une cérémonie interreligieuse aura lieu à la cathédrale pour rendre hommage aux victimes, conclut Angélique Étienne.

