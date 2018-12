Attaque à Strasbourg : le point sur l'enquête

Après la tuerie de Strasbourg mardi 11 décembre, quatre proches de Chérif Chekatt, le principal suspect, ont été placés en garde à vue. "Ses parents et deux de ses frères connus des services de police pour vols et violences" se sont présentés spontanément au commissariat de Strasbourg la nuit dernière [mardi 11 décembre], précise Clément le Goff en direct sur place. "Parallèlement, les services de renseignement ont mis sur surveillance certaines de ses connaissances. Les enquêteurs essaient de fermer toutes les pistes, de savoir s'il a pu bénéficier de complicité et puis surtout de savoir où il se trouve en ce moment", détaille-t-il.

Une plateforme internet pour aider l'enquête

"Un appel à témoin a été lancé avec un numéro de téléphone, mais aussi, et c'est une première, une plateforme internet. Ce soir, ce sont tous les services de police, judiciaires, antiterroristes, scientifiques qui sont mobilisés pour tenter de retrouver le fugitif", conclut le journaliste.

