Attaque à Strasbourg : le marché de Noël fermé

Le marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) est le plus vieux d'Europe et l'un des plus célèbres. Il était placé sous haute sécurité. Mercredi 12 décembre, au lendemain de la fusillade, "la situation est progressivement en train de revenir à la normale", indique la journaliste Marie Coulon en direct sur place. "La circulation du tramway a repris. Le dispositif de sécurité qui avait été maintenu aux abords de la place Kléber, cette place centrale de la ville, et aux abords de la cathédrale a, lui, été levé (...) après la visite du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner", poursuit-elle.

Des habitants sous le choc

Néanmoins, "le marché de Noël est, lui, fermé. Les 300 chalets gardent les volets clos. Il n'y a plus d'animations au programme. Le théâtre et l'opéra de la ville ont également annulé leurs représentations. L'heure est donc au deuil, au recueillement également", précise la journaliste. Les riverains commencent à apporter des fleurs, des bougies et des messages de soutien au pied du sapin de Noël. Beaucoup sont sous le choc qu'un tel événement ait pu arriver malgré le dispositif de sécurité.

