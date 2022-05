Françoise Rudetzki, inlassable porte-parole des victimes d'attentats, est morte à 73 ans

Elle a usé de sa voix jusqu'au bout. Françoise Rudetzki, qui avait mis sa vie au service des victimes du terrorisme après avoir été elle-même grièvement blessée lors d'un attentat en 1983, est morte dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 mai à Paris, a annoncé sa famille. Elle avait 73 ans.

"Jusqu'au bout, elle aura milité pour la reconnaissance et la prise en charge des victimes d'attentats", a déclaré sa fille Deborah Rudetzki. "Sa voix ne s'éteindra pas", a réagi sur Twitter le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, exprimant sa "tristesse" face à la disparition d'une femme qui "a fait de ses blessures son plus grand combat en consacrant sa vie aux victimes du terrorisme".

C'est avec tristesse que j'apprends la disparition de Françoise Rudetzki. Elle a fait de ses blessures son plus grand combat en consacrant sa vie aux victimes du terrorisme. Je me souviens de son abnégation et de sa résilience. Sa voix ne s'éteindra pas.