DIRECT. Attentat à Rambouillet : trois personnes toujours en garde à vue, des hommages à la victime à partir de 17h30

#COVID_19 Le Haut Conseil de la santé publique estime que les personnes complètement vaccinées contre le Covid-19 peuvent abandonner le masque en milieu intérieur fermé et privé, mais doivent le conserver en collectivité. La "prudence" reste néanmoins d'actualité, souligne le HCSP dans un avis publié dimanche sur l'adaptation des gestes barrières. En cause, la "situation épidémiologique nationale actuelle défavorable, la saturation hospitalière" et "l'impossibilité d'évaluer le risque pour les personnes ayant bénéficié d'un schéma vaccinal complet de contaminer d'autres personnes".