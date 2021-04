Attaque au commissariat de Rambouillet : qui était Stéphanie, la fonctionnaire de police tuée ?

Elle s'appelait Stéphanie. Cette fonctionnaire de police de 49 ans a été tuée au couteau dans le sas d'entrée du commissariat de Rambouillet (Yvelines), vendredi 23 avril en début d'après-midi, par un homme qui a prononcé les mots "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand"). L'assaillant a attendu "un certain temps" près du commissariat et a repéré sa victime, qui sortait de sa voiture, puis l'a attaquée lorsqu'elle entrait dans le commissariat, a appris France Télévisions de source proche de l'enquête.

Cette mère de deux enfants de 18 et 13 ans était agente administrative du ministère de l'Intérieur, et travaillait dans ce commissariat depuis 28 ans. Elle n'était donc pas policière, et ne portait ni arme ni uniforme au moment de l'attaque. D'après les premières constatations, elle a été touchée d'au moins un coup de couteau à hauteur du cou par l'assaillant qui serait entré à sa suite dans le sas, a appris France Télévisions de source proche de l'enquête. La fonctionnaire de police a succombé à ses blessures, malgré l'intervention des pompiers.

"C'est une collègue qui était très appréciée, qui exerçait des tâches d'agent d'accueil", a expliqué François Bersani, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans les Yvelines sur BFMTV. C'était "une femme très calme, une femme comme j'aurais voulu être", a de son côté décrit une collègue jointe par France Télévisions. "Elle me l'a décrit comme une femme adorable, gentille", a aussi assuré l'époux de cette collègue à France 2, visiblement très ému.