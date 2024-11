Le procès de huit personnes impliquées dans l'assassinat de Samuel Paty démarre lundi 4 novembre. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire était assassiné par un terroriste islamiste à la sortie de son collège à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines.

Si le meurtrier a été tué par les policiers, huit personnes - sept hommes et une femme - impliquées dans l'affaire sont jugées par la cour d'assises spéciale de Paris. 24 personnes se sont constituées dans parties civiles dans ce procès, notamment les anciens collègues de Samuel Paty franceinfo a rencontré l'un des professeurs du collège du Bois d'Aulne.

Mathias a travaillé pendant trois ans avec Samuel Paty et l'assassinat a bouleversé sa vie. Il le sait, ce procès est une étape importante dans sa vie personnelle et professionnelle. "Cela fait maintenant quatre ans que notre collègue a été assassiné, donc on a quand même hâte de savoir ce que le jugement et le verdict vont donner. Ça va être une nouvelle page qui va se tourner, ça va boucler quelque chose", estime ce professeur d'anglais.

Se protéger du procès

Quand il parle de l'attentat, l'homme est posé. Ses émotions semblent enfouies, comme pour se protéger. C'est, entre autres, pour la même raison qu'il ne compte pas assister aux audiences cette fois, contrairement à l'an dernier au procès des mineurs, ces élèves qui avaient montré au terroriste qui était Samuel Paty. "J'avais assisté au premier procès dans son intégralité qui a vraiment laissé des séquelles", confie-t-il à franceinfo.

"Physiquement et psychologiquement, j'ai vraiment mis du temps à récupérer de ce procès." Mathias, ancien collègue de Samuel Paty à franceinfo

"Je n'ai pas forcément envie non plus de me remettre dedans et d'être l'attention de toute la France", complète Matthias. Pour autant, il assure qu'il suivra le déroulé du procès. L'esprit de groupe dans ce collège est essentiel depuis l'assassinat : "On est très soudés. Quand l'un ou l'une d'entre nous a un petit coup de moins bien, on est là pour l'autre. C'est vraiment très important et c'est vraiment une caractéristique de notre établissement."

Parmi les moments clés de ce procès qu'attend particulièrement Mathias, il y aura l'interrogatoire du père d'élève qui avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer le cours de Samuel Paty.