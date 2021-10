Assassinat de Samuel Paty : une nouvelle journée d’hommage à Éragny-sur-Oise

Samedi 16 octobre, au lendemain de la journée d’hommage à Samuel Paty, l’enseignant assassiné par un jeune terroriste il y a un an, les commémorations se poursuivent, notamment dans la ville où il vivait, Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise).

À Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise), où vivait Samuel Paty, l’émotion était à son comble, samedi 16 octobre. Un an jour pour jour après l’assassinat de l’enseignant de 47 ans par un jeune terroriste, les habitants se sont rassemblés pour honorer sa mémoire. "Nous voulons rendre hommage à ce professeur qui faisait juste son travail et qui est parti à cause d’un acte barbare", confie une femme, émue, aux côtés de son fils. "Je trouve ça injuste qu’on tue un professeur, alors qu’il avait demandé à ses élèves s’ils étaient capables de voir cette image", estime ce dernier.

Une fresque à l’effigie de l’enseignant

Lors de cet hommage, des enfants se sont succédé à la tribune, rappelant notamment que "la liberté d’expression est la pépite de [leur] génération, la rareté d’avoir chacun [son] opinion". Une fresque à l’effigie de Samuel Paty a ensuite été dévoilée sur les murs du gymnase de la commune. Pour ses habitants, le visage de l’enseignant restera gravé dans les mémoires.