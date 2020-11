Samuel Paty : un hommage dans toutes les écoles de France

Ecoliers, collégiens et lycéens ont observé une minute de silence lundi matin, pour rendre hommage au professeur Samuel Paty, assassiné il y a un peu plus de deux semaines. Un moment d'émotion suivi par des échanges sur la liberté d'expression et la laïcité à l'école.