VIDEO. Professeur assassiné : la récente radicalisation du terroriste

Abdoullakh Anzorov vivait dans le quartier de la Madeleine à Évreux (Eure) avec ses parents et cinq petits frères. Russe, d'origine tchètchène, il est né à Moscou en 2002. Sa famille quitte la Russie pour la France lorsqu'il a cinq ans et dépose une demande pour obtenir le statut de réfugié politique, d'abord refusée en 2010. Un an plus tard, la cour nationale du droit d'asile leur accorde finalement le statut. Abdoullakh Anzorov avait obtenu en mars dernier un titre de séjour valable jusqu'en mars 2030. Les voisins n'ont pas perçu de signes de radicalisation chez les enfants Anzorov, "comme des ados classiques", explique à visage caché une voisine.



Inconnu des services de renseignements

Connu de la police pour des dégradations de biens publics et de la violence par le passé, Abdoullakh Anzorov n'avait jamais été condamné. Il était inconnu des services de renseignement. Ces derniers mois, il était très actif sur les réseaux sociaux, publiant des messages haineux sur un compte Twitter. "La Licra a signalé en juillet 2020, un tweet de cette personne qui disait 'les juifs sont un peuple maudit, impossible qu'on soit solidaires avec ses choses'. La Licra examine ce tweet et décide de le signaler à Twitter pour qu'il soit supprimé", explique Me Ilana Soskin, avocate de la Licra.