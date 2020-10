VIDEO. Professeur assassiné : comment le terroriste a-t-il traqué sa victime ?

Quelques minutes avant l'attentat, le terroriste rôde dans les rues voisines du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Vendredi après-midi à la sortie des cours, il aborde les élèves et leur propose de l'argent en échange de renseignements sur Samuel Paty. D'après une mère d'élève, Abdoullah Anzorov aurait proposé à un camarade de son fils 300 euros en billets de 10. Le terroriste se cache derrière une voiture et passe à l'acte quelques minutes plus tard. Il tue le professeur d'Histoire.

Un assaillant "obsédé par le sujet"

Depuis quelques jours, Samuel Paty était violemment critiqué sur Internet. Dans une vidéo, le père d'une élève lui reprochait d'avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe. L'homme, actuellement en garde à vue, livre alors publiquement le nom de l'enseignant. Sa vidéo a-t-elle convaincu le terroriste de passer à l'acte ? Face aux enquêteurs, des proches de l'agresseur affirment qu'il était obsédé par le sujet. Le Tchétchène a d'ailleurs contacté par téléphone le père de l'élève, mais on ne sait pas encore si ce dernier lui a répondu. 15 personnes, dont 4 collégiens qui ont croisé l'assaillant juste avant l'attaque, sont en garde à vue lundi soir.

