Kiosque à journaux : hommage à Samuel Paty, migrant décédé et conflit social en Martinique

Lundi 19 octobre, deux Unes de la presse régionale résument l'actualité : "La France debout", titre la Dépêche du Midi, tandis que le Progrès intitule sa Une "Pour Samuel". Des rassemblements ont eu lieu partout en France, comme à Toulouse (Haute-Garonne) et à Lyon (Rhône), pour rendre hommage à Samuel Paty, enseignant mort décapité par un terroriste, vendredi 16 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Dans le reste de l’actualité, le Courrier Picard s’attarde sur "la concurrence sur les rails" car Transdev se positionne pour exploiter des lignes TER dans la région à la place de la SNCF, à partir de fin 2023.



Un conflit social en Martinique

Nord Littoral consacre sa couverture aux "sauvetages et une tentative fatale" : un migrant est mort dimanche 18 octobre à Sangatte (Pas-de-Calais) alors que les traversées se multiplient avant l’hiver. Var Matin s'interroge : "Est-ce la fin des zones blanches dans le Var ?" et s'intéresse au "réseau pour tous" : des concertations se déroulent en ce moment entre les élus et les usagers. Enfin, France-Antilles, qui titre "Poubelles : le trop-plein, quelle issue ?", s'intéresse à un conflit social qui se déroule depuis maintenant plusieurs jours avec des files de camions de collecte qui n’en finissent pas. Ce conflit commence à poser de sérieux problèmes de salubrité publique, surtout en pleine épidémie de dengue en Martinique.

