"J'ai toujours les images en tête" : les élèves du collège de Samuel Paty reprendront les cours mardi

La rentrée au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine a été décalée d'une journée. Un temps laissé aux professeurs qui ont perdu l'un des leurs pour se retrouver et échanger avant de retrouver leurs élèves.

Devant le collège du bois d'Aulne, s'accumule une masse de bouquets de fleurs, de bougies et petits mots en hommage à Samuel Paty. Baptiste est en troisième, Samuel Paty était son professeur l'an dernier : "Je suis toujours choqué. Je me dis que non, c'est impossible. À la rentrée ça va faire bizarre de savoir qu'il y a un prof qui a disparu de mon collège, ça a chamboulé tout le monde. Encore aujourd'hui je suis psychologiquement K.O. En fait il y aura toujours des flash-back. À chaque fois que je passe, j'ai toujours les images en tête."

Au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, le 30 octobre 2020. (KACHANER ALICE / FRANCE-INFO)

Des images de cet acte barbare ont circulé sur les réseaux sociaux. Ruffly s'inquiète pour son petit frère de 12 ans : "Il sait maintenant qu'il y a un danger. On a peur qu'il soit traumatisé. On craint qu'il ait peur d'aller à l'école tout seul, de rentrer seul, ou même d'aller à l'école tout court."



Mardi 3 novembre, les élèves seront accueillis pendant deux heures pour évoquer avec leurs professeurs le drame qui a touché leur établissement. Un retour en classe attendu par Baptiste : "Nous avons tous besoin de retourner en cours. Parce que c'est ensemble que nous pouvons réussir à faire son deuil". Une cellule psychologique reste à la disposition du personnel du collège et des élèves en état de détresse.