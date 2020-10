Hommage national à Samuel Paty : les détails du déroulé de la cérémonie

Dans cet hommage national au professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), tout s'est fait en concertation avec la famille. Après l'avoir appelée ce week-end, Emmanuel Macron a reçu les proches de Samuel Paty lundi 19 octobre à l'Élysée. "Ses proches ont choisi des textes qui le touchaient de près. Étant un homme de gauche, il ne s'en est jamais caché, 'La lettre de Jaurès' et 'Le poème à Samuel' ont été choisis. L'Élysée a proposé la lecture de la lettre de Camus à son instituteur", explique le journaliste Cyril Graziani, en direct de la place de la Sorbonne à Paris, mercredi 21 octobre.

Une cérémonie humble et simple à son image

La remise de la Légion d'honneur s'est quant à elle faite en toute discrétion à l'arrivée du président de la République. "Une cérémonie humble, simple, à l'image de ce qu'était le professeur. Tout s'est fait avec l'aval de ses proches, y compris le chant qui résonne dans la cour de la Sorbonne à l'arrivée du cercueil du professeur. Il s'agit de la chanon 'One' de U2, un groupe qu'il adorait. Le président de la République prendra la parole, entre 'colère' et 'espoir', précise l'Élysée. Un discours présidentiel d'hommage à Samuel Paty et, à travers lui, à la figure de l'enseignant", conclut le journaliste de France 3.

