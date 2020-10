Hommage national à Samuel Paty : 500 personnes réunies pour honorer sa mémoire

Plus de 500 personnes se sont réunies mercredi 21 octobre place de la Sorbonne à Paris pour rendre hommage à Samuel Paty, assassiné vendredi 16 octobre pour avoir montré des caricatures à ses élèves. "Un public extrêmement divers. On a vu des familles venues avec leurs enfants. Il y avait également des enseignants. 'On ne pense qu'à ça depuis vendredi dernier', me disait l'un d'entre eux. Il y a eu deux moments extrêmement forts qui ont tranché avec la solennité de l'intérieur de la cour de la Sorbonne", explique Guillaume Daret en direct de la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris.

La Marseillaise a été reprise par les 500 personnes présentes

Le moment le plus émouvant a été l'entrée du cercueil sous les très nombreux et longs applaudissements en hommage à Samuel Paty. Un moment extrêmement fort. "Même chose à la fin de la cérémonie après la minute de silence. La Marseillaise a été reprise par les 500 personnes présentes ici. À nouveau, de très longs applaudissements ont retenti en hommage au professeur. Les personnes qui étaient venues rendre hommage à l'enseignant sont désormais en train de quitter cette place de la Sorbonne", conclut le journaliste de France 2.