Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard : 78 perturbations et contestations recensées à ce stade

Des minutes de silence abrégées. Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mardi 15 octobre, avoir recensé 78 "perturbations et contestations" des temps d'hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard organisés la veille dans les collèges et lycées. Une minute de silence a été respectée dans ces établissements, soit plus de 10 000 en France, en mémoire de ces deux professeurs assassinés par des islamistes radicalisés.

"L'an dernier, au même moment", le ministère en avait recensé "230", a-t-il ajouté. "S'agissant des perturbations et contestations recensées, des sanctions disciplinaires sont engagées dans 100% des cas" et "il y aura une saisine du procureur dans les cas les plus graves", a-t-il précisé. Un nouveau bilan actualisé devrait être dressé d'ici à la fin de la semaine.

L'an dernier, 605 sanctions ont été prononcées lors de conseils de discipline après les incidents qui ont émaillé les hommages aux deux professeurs. Il y a eu 454 exclusions au total : 85 exclusions définitives, 322 temporaires et 47 définitives avec sursis.