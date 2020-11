Assassinat de Samuel Paty : trois nouveaux suspects interpellés et présentés à un juge

Trois nouveaux suspects dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty ont été interpellés lundi, a appris vendredi 6 novembre franceinfo de source judiciaire. Au terme de leur garde à vue, ils sont présentés à un juge dans la matinée en vue d'une éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Dans cette affaire, six personnes ont déjà été mises en examen pour "complicité d'assassinats terroristes", et une personne pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Parmi ces mis en examen, le parent d'élève de 48 ans qui avait posté deux vidéos appelant à la mobilisation contre l'enseignant, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, et trois relations de l'assaillant (Naïm B., Azim E. et Yussuf C.). On compte également deux collégiens de 14 et 15 ans soupçonnés d'avoir été payés pour indiquer le professeur à l'assaillant.

Par ailleurs, 187 enquêtes ont été ouvertes en France pour "menaces", "provocation à la commission d'infractions violentes" ou "apologie du terrorisme", depuis l'assassinat de l'enseignant, le 16 octobre dernier. Ces affaires correspondent le plus souvent à des propos tenus ou relayés via les réseaux sociaux. Près de 2 000 signalements ont été transmis à la plateforme Pharos, qui examine les contenus haineux en ligne en vue d'éventuelles ouvertures d'enquêtes.