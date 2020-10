Assassinat de Samuel Paty : rendez hommage à l'enseignant tué à Conflans-Sainte-Honorine

A l'occasion de la cérémonie organisée à la Sorbonne pour le professeur d'histoire-géographie, France Télévisions vous laisse la possibilité de partager vos mots de soutien et de condoléances.

Le salut de tout un pays à un enseignant sauvagement assassiné. Mercredi 21 octobre, la France rend un hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement. La cérémonie, en présence de 400 invités dont une centaine d'élèves d'établissements d'Ile-de-France, débutera à 19h30.

Le président Emmanuel Macron doit remettre la Légion d'honneur à titre posthume à ce professeur d'histoire-géographie, en présence de sa famille. Samuel Paty, 47 ans, a été décapité vendredi près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression.

A l'occasion de cette journée de recueillement, France Télévisions vous offre la possibilité de laisser vos messages de soutien et d'hommage, via le formulaire ci-dessous. Certains seront relayés sur les antennes de France 2 et franceinfo, mais aussi sur ce site.