Assassinat de Samuel Paty : "Le fait d’avoir un réquisitoire, c’est un soulagement", se satisfait l’avocate de la famille du professeur 

"Le fait d’avoir un réquisitoire, c’est un soulagement", s’est satisfait vendredi 7 avril sur franceinfo Virginie Leroy, avocate de la famille de Samuel Paty, alors que le parquet national antiterroriste a annoncé ses réquisitions concernant quatorze mis en cause dans l’assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020.

"C’est un premier pas vers un procès et c’est un soulagement pour la famille", a estimé Virginie Leroy. "Cela veut dire que tous les protagonistes pourront participer aux débats contradictoires devant la cour. En revanche, je suis plus réservée sur les demandes de requalifications du parquet". Si le parquet national antiterroriste a demandé un jugement pour quatorze personnes, les réquisitions sont effectivement plus faibles que lors de l’enquête, et seulement deux personnes sont désormais poursuivies pour "complicité d’assassinat terroriste", contre dix lors de l’instruction.

Un procès "au deuxième semestre de 2024 au plus tôt"

Selon l’avocate de la famille de Samuel Paty, la date du procès est encore incertaine : "Cela va dépendre d’un éventuel recours de cette ordonnance de renvoi. Je pense qu’il y aura un appel". Virginie Leroy "espère que ce sera relativement rapide mais il faut tabler sur le deuxième semestre 2024 au plus tôt". "Cette attente est difficile car nous avons besoin d’entendre les responsables de l’assassinat de Samuel et nous avons besoin que justice passe", a-t-elle terminé.