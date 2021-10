Assassinat de Samuel Paty : le détail des hommages en France

Un an après l'effroyable assassinat de Samuel Paty dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, les habitants de cette ville des Yvelines s'apprêtent à lui rendre hommage. "C'est toute une ville qui va se recueillir lors de deux cérémonies. Les élèves et les professeurs vont se réunir à l'abri des caméras dans le collège du Bois d'Aulne. Il y aura une deuxième cérémonie, samedi 16 octobre, avec les parents d'élèves, il y aura une prise de parole", explique Hugo Puffeney, journaliste à France Télévisions en direct pour le 19/20, jeudi 14 octobre.

Un hommage dans toutes les écoles, collèges et lycées de France

La cérémonie du samedi sera plus officielle. Une statue sera dévoilée et une marche ira jusqu'à la place de la Liberté de Conflans-Sainte-Honorine. "À Éragny [Yvelines], où habitait Samuel Paty, un hommage sera rendu, tout comme à la Sorbonne et au ministère de l'Éducation. Vendredi 15 octobre, dans tous les collèges et lycées de France, un temps sera consacré pour débattre autour de la liberté d'expression. Jean Castex et Emmanuel Macron recevront, tour à tour, la famille de Samuel Paty", ajoute le journaliste.