Assassinat de Samuel Paty : l'un des mineurs mis en examen "a complètement vrillé" quand l'assaillant lui a donné de l'argent, témoigne son avocat

Deux mineurs font partie des sept personnes mises en examen mercredi, après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Âgés de 14 et 15 ans, ils sont soupçonnés d'avoir fourni au terroriste, contre de l'argent, des renseignements sur l'enseignant, quelques heures avant le passage à l'acte d'Abdoullakh Anzorov.

"C'est très, très compliqué pour lui." L'avocat de l'un des deux mineurs mis en examen mercredi, dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, s'est exprimé à son sujet sur CNews et BFMTV, jeudi 22 octobre, évoquant les faits qui lui sont reprochés et son état, six jours après l'attentat près du collège de Conflans Sainte-Honorine (Yvelines).

Cet adolescent, âgé de 14 ans, fait partie des sept personnes mises en examen mercredi pour "complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes". Ce collégien et un autre mineur, âgé de 15 ans, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il est reproché aux adolescents "de s'être maintenus en présence directe et prolongée d'Abdoullakh Anzorov, l'après-midi du 16 octobre", mais aussi d'avoir fourni au terroriste, contre de l'argent, des renseignements sur Samuel Paty devant le collège du Bois d'Aulne, quelques heures avant le passage à l'acte de l'assassin de l'enseignant.

Il vient d'une famille qui est assez pauvre. Quand le terroriste est arrivé, qu'il lui a mis cette liasse de billets entre les mains, il a complètement vrillé, il le reconnaît.Charles-Emmanuel Herbière, avocat de l'un des mineurs mis en examensur BFMTV

"Il commence à comprendre (...) Ce qu'on lui reproche aujourd'hui est à peu de choses près l'un des pires crimes qui soient au code pénal : 'complicité de tentative d'assassinat en rapport avec un acte terroriste'. Il y a difficilement pire", a poursuivi auprès de CNews Charles-Emmanuel Herbière. L'avocat a évoqué "un enfant qui pleurait non pas sur son sort" lors de leur première rencontre, "mais d'abord son professeur". "Il m'a dit : 'par ma faute, un homme est mort, un homme que je respectais beaucoup", a-t-il ajouté sur BFMTV.

Selon Charles-Emmanuel Herbière, ce mineur "faisait partie du premier groupe qui a été abordé par le terroriste" devant le collège du Bois d'Aulne, quelques heures seulement avant l'attentat.