Assassinat de Samuel Paty : Gérald Darmanin a demandé la fermeture de la mosquée de Pantin, qui a relayé la vidéo mettant en cause l'enseignant

"L'exécutif est dans une position où il faut qu'il fasse des gestes forts, c'est un geste pour absorber l'émotion, pour réagir", a estimé M'hammed Henniche, le responsable de la mosquée.

Un nouveau geste de fermeté. Gérald Darmanin a annoncé, lundi 19 octobre, avoir demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de fermer la mosquée de Pantin, qui avait notamment relayé sur sa page Facebook une vidéo dénonçant le cours sur les caricatures de Mahomet de Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi 16 octobre.

"J'ai demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin", a déclaré le ministre de l'Intérieur lors du journal télévisé de TF1, précisant que le préfet devait "signer ce [lundi] soir son interdiction". "Son dirigeant a relayé le message qui consistait à dire que ce professeur devait être intimidé, en relayant d'ailleurs l'adresse du collège", a poursuivi Gérald Darmanin. L'établissement sera fermé "six mois", a-t-il aussi indiqué.

"Un geste d'apaisement", selon le responsable de la mosquée

"C'est peut être un geste d'apaisement par rapport à la tension générale", a réagi M'hammed Henniche, responsable de la grande mosquée de cette ville du nord de Paris. "Il y a une certaine tension donc l'exécutif est dans une position où il faut qu'il fasse des gestes forts, c'est un geste pour absorber l'émotion, pour réagir", a-t-il ajouté, regrettant que "la fachosphère ait pris une dimension telle que l'exécutif est obligé de suivre".

"On est entrés dans un engrenage, où on n'est plus dans la modération. On est partis dans quelque chose qui dépasse tout le monde", a encore dit M'hammed Henniche.

L'annonce de cette fermeture intervient alors que des opérations de contrôles quotidiens visant des structures ou personnes soupçonnées de liens avec la mouvance islamiste ont été ordonnées par les autorités. Depuis 2017, 356 lieux de radicalisation ont été fermés en France, a indiqué Gérald Darmanin.