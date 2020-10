Assassinat de Samuel Paty : ce que l'on sait du recueil de caricatures que les régions veulent distribuer dans les lycées

Le livre contiendra des caricatures politiques et religieuses accompagnées d'une mise en perspective réalisée par des historiens, a annoncé Renaud Muselier, président des Régions de France.

Un manifeste pour la liberté d'expression. Les treize régions de France ont pris l'initiative de publier un livre de caricatures pour le diffuser dans les lycées, en réaction à l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, a annoncé, lundi 19 octobre, leur président, Renaud Muselier, à l'occasion du congrès des régions de France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Le professeur d'histoire-géographie a été la cible d'un attentat, quelques jours après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo pendant un cours. Voici ce que l'on sait de ce recueil.

Que contiendra le livre ?

"Nous, présidents des régions de France, prenons aujourd'hui l'initiative de préparer la publication d'un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques les plus marquantes parues dans la presse régionale aux côtés de celles parues dans la presse nationale", a annoncé Renaud Muselier. Le livre contiendra "bien entendu" des caricatures de Charlie Hebdo, a précisé le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur franceinfo.

Ce recueil contiendra aussi des explications sur ces dessins. "Nous allons demander à un collège d'historiens d'y remettre en perspective le droit à la caricature dans l'histoire politique de notre pays", a ajouté Renaud Muselier.

Quel est l'objectif ?

"Par ce geste, dans le respect de nos compétences, nous voulons témoigner de nos engagements à défendre les valeurs de la République et le droit fondamental de chacun et chacune de nos concitoyens à vivre en paix et dans la liberté", a expliqué Renaud Muselier au congrès des Régions de France.

Interrogé sur franceinfo, il a détaillé ses intentions : "C'est l'ouverture d'esprit, c'est l'éducation, c'est le respect, c'est le retour à la fraternité. N'oubliez pas 'Liberté, égalité, fraternité' sur le fronton de nos municipalités. La liberté, tout le monde la revendique. L'égalité est parfois bien atteinte, la fraternité pareil…"

Quand sera-t-il disponible ?

"On le fera au plus tôt et j'espère que ce sera prêt dès janvier", a annoncé Renaud Muselier sur franceinfo. Le président des Régions de France a précisé que le ministère de l'Education nationale serait associé à l'initiative "pour que cet ouvrage puisse être mis à disposition de tous les lycéens et lycéennes de France".