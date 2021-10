Affaire Samuel Paty : le déroulement d'un terrible assassinat

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné devant son établissement, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Près d'un an plus tard, l'enquête sur la mort de l'enseignant, qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet, avance. Retour sur une affaire qui a choqué la France

En l'espace de huit jours, la vie de Samuel Paty, enseignant d'histoire dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), aura basculée. Le 8 octobre 2020, le père d'une élève publie une vidéo sur les réseaux sociaux, accusant Samuel Paty d'islamophobie et de blasphème. La vidéo partagée par de nombreuses personnes, arrive chez Abdoullakh Anzorov, un Tchétchène d'origine russe. Une femme adepte des groupes d'échanges entre islamistes radicaux, Priscilla M., est celle qui a relayé la vidéo vers Abdoullakh Anzorov.



Une cible pour Anzorov

Samuel Paty devient la cible d'Abdoullakh Anzorov, qui est obsédé par le djihad. Il entame des recherches sur l'enseignant et son établissement. Après être entré en contact, via une messagerie cryptée, avec d'autres Tchétchènes, il arrive à se procurer des armes, non loin de l'établissement. Après son passage à l'acte, le 16 octobre 2020, Abdoullakh Anzorov prend contact avec un mentor, situé en Syrie, déclarant qu'il faisait le djihad, avant de se faire abattre par les forces de l'ordre quelques heures plus tard, près du collège. 16 personnes sont mises en examen dans cette affaire pour complicité d'assassinat terroriste