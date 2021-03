DIRECT. Regardez la cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme présidée par Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron doit présider, jeudi 11 mars, une cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Cet événement survient dans le cadre de la Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, qui a été instaurée en France par le décret du 7 novembre 2019. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, le Premier ministre et plusieurs ministres et maires seront présents pour cette cérémonie qui doit débuter à 9h30.

Dépôt de gerbe, lecture et rencontres. Le chef de l'Etat, accompagné de son épouse Brigitte Macron, déposera une gerbe devant la statue La Parole portée, représentant une femme décapitée, dédiée aux victimes des attentats. Un extrait du livre Le Lambeau du journaliste Philippe Lançon, grièvement blessé dans l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, sera lu par Chloé Bertolus, la chirurgienne qui l'a opéré. Puis Emmanuel Macron s'entretiendra avec les présidents de treize associations de victimes.

Déplacement à l'imprimerie de Dammartin-en-Goêle. Après la cérémonie des Invalides, Emmanuel Macron doit se rendre à l'imprimerie Catalano à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) pour rencontrer Michel Catalano, qui avait été pris en otage par les frères Kouachi au cours de leur cavale après l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Le patron de cette petite imprimerie a écrit au chef de l'Etat pour l'inviter aux 20 ans de son entreprise, a indiqué l'Elysée, en saluant le discours "optimiste" de l'entrepreneur.

"La menace terroriste reste toujours élevée", selon l'Elysée. Depuis janvier 2015, les attentats ont fait plus de 260 morts en France, les plus meurtriers ayant été ceux du 13 novembre 2015 avec 130 morts à Paris et Saint-Denis, et celui du 14 juillet 2016 à Nice (86 morts). Au total, plus de 6 300 victimes et proches ont été pris en charge par le Fonds de garantie des victimes (FGTI) depuis 2015. Plus de 400 Français victimes d'un attentat à l'étranger ont été suivis ainsi que près de 1 000 victimes étrangères.