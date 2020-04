DIRECT. Attaque au couteau de Romans-sur-Isère : le suspect transféré pour être entendu à la sous-direction anti-terroriste

#CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND Bonjour @Paco35. Le test de dépistage ne guérit pas les malades. En revanche, plus on teste une large part de la population, plus on évite de passer à côté de certains malades qui, ignorant qu'ils sont contaminés, transmettront plus largement le virus. C'est ce qu'explique cet article.

Par ailleurs, le nombre de tests joue sur le taux de mortalité connu du virus, puisque celui-ci correspond au nombre de morts parmi le nombre de contaminés connus. En Allemagne, il est beaucoup plus faible qu'en France, mais il y a probablement en France, faute de tests, davantage de malades dont on ne saura jamais qu'ils l'ont été et qu'ils ont guéri. C'est pourquoi il est très difficile de comparer la mortalité entre deux pays aux stratégies différentes.