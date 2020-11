Autriche : une attaque terroriste au cœur de Vienne

Il est un peu plus de 20 heures lundi soir lorsqu'un terroriste abat des passants dans plusieurs rues piétonnes. Des unités spéciales de la police le pourchassent et prennent en charge une première victime. Des coups de feu sont entendus à six endroits de la ville, près de l'Opéra mais aussi de la Grande synagogue où un rabbin aperçoit le terroriste. "J'ai vu un homme lourdement armé avec un long fusil", décrit-il.

Des complices en fuite ?

Dans les rues pavées du centre-ville, la panique s'empare des gens. Tous essaient de fuir et de trouver un abri dans les commerces encore ouverts. Plusieurs personnes sont tuées et plus d'une dizaine sont blessées. Dans la nuit, la police autrichienne neutralise enfin le terroriste qui n'a peut-être pas agi seul. "Visiblement, il y a un ou plusieurs complices qui sont toujours en fuite", explique Sebastian Kurz, chancelier fédéral d'Autriche. Le pays vient de vivre l'attaque la plus meurtrière de ces deux dernières années.