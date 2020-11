DIRECT. Attentat de Nice : une première messe célébrée depuis l'attaque à la basilique Notre-Dame

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NICE

: Une messe se déroule donc en ce moment dans la basilique Notre-Dame de Nice en mémoire aux victimes de l'attentat qui y a eu lieu jeudi. Vous pouvez suivre la cérémonie sur notre chaîne.

: 18 heures, faisons un point sur l'actualité de ce dimanche soir.



• Jean Castex devrait annoncer ce soir au "20 heures" de TF1 sa décision sur les rayons culturels des grandes surfaces et sur certains commerces non-essentiels.



Alors que la garde à vue de l'unique suspect s'est terminée cet après-midi, on revient ici en détail sur l'attaque par arme à feu d'un prêtre orthodoxe à Lyon.



Un hommage est rendu ce soir en la basilique Notre-Dame de Nice aux victimes de l'attentat qui s'est déroulé dans ses murs il y a trois jours.



Le parcours du Tour de France 2021 sera dévoilé ce soir à 20 heures sur France 3. Pour l'instant, on sait tout juste que la Grande Boucle s'élancera de Brest et qu'il y aura trois étapes bretonnes en guise d'apéritif.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



Un prêtre orthodoxe a été la cible de coups de feu près de son église, en milieu d'après-midi. Le pronostic vital du religieux est engagé, un homme a été interpellé mais on ignore encore s'il s'agit du tireur. Le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'assassinat".



Le Premier ministre décidera ce soir si les"rayons de produits qui ne sont pas de première nécessité" des grandes surfaces devront être fermés ou non, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur BFMTV. Suivez notre direct.





Vincent Loquès, Simone Barreto Silva et Nadine Devillers, qui étaient les trois personnes tuées, jeudi, à l'arme blanche, dans l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice (Alpes-Maritime)? Dans ce dossier, six personnes sont désormais en garde à vue.





. Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d'agressions à l'arme blanche cette nuit à Québec par un jeune homme qui a été interpellé, a annoncé la police.

: Vincent Loquès, Simone Barreto Silva et Nadine Devillers ont été tués, jeudi, à l'arme blanche, dans l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice (Alpes-Maritime). Franceinfo vous fait le portrait de ces trois personnes.

: Des catholiques ont assisté aux premières messes de la Toussaint trois jours après l'attentat survenu à la basilique Notre-Dame à Nice. "Il ne faut pas que nous cédions à la peur", a affirmé à franceinfo Dominique Lebrun, l'archevêque du diocèse de Rouen.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



Un prêtre orthodoxe a été la cible de coups de feu près de son église, en milieu d'après-midi. Le pronostic vital du religieux est engagé, un homme a été interpellé mais on ignore encore s'il s'agit du tireur. Le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'assassinat".



Dans une interview au Journal du Dimanche, la maire de Paris Anne Hidalgo annonce "une initiative commune", avec d'autres villes, "pour autoriser la réouverture des librairies indépendantes", fermées pour cause de confinement.





Deux nouvelles gardes à vue dans l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice. Il s'agit de deux hommes âgés de 63 et 25 ans. Il y a donc pour le moment six personnes en garde à vue dans ce dossier.





. Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d'agressions à l'arme blanche cette nuit à Québec par un jeune homme qui a été interpellé, a annoncé la police.



: Concernant l'auteur présumé de l'attentat, franceinfo a appris que son pronostic vital n'était plus engagé, mais il n'est pas pour l'instant en état de répondre à un interrogatoire. Franceinfo a également appris de source proche du dossier que l'assaillant avait été vu à proximité de la basilique la veille de l'attaque en compagnie d'au moins deux des personnes placées en garde à vue depuis (celle de 47 ans et celle de 35 ans).

: "L'attentat à la basilique Notre-Dame est venu réactiver pour eux des traumatismes, ainsi que la nécessité de pouvoir à nouveau en parler, d’essayer de mettre du sens et des mots sur ce qu’il venait de se passer. Il ne faut pas le nier, il est là l’impact."





Dans la ville, les récents attentats contre Samuel Paty et dans la basilique ont ravivé de douloureux souvenirs : ceux de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice où un camion avait foncé dans la foule sur la promenade des Anglais, faisant 86 morts et plus de 400 blessés. Plus d'informations dans cet article.

: Une messe sera célébrée à partir de 18 heures dans la basilique Notre-Dame de la ville. "En raison des restrictions liées aux conditions de confinement", elle ne sera ouverte qu'aux "paroissiens locaux nommément conviés à cette célébration", précise le diocèse de Nice sur sa page Facebook.

: Deux nouvelles gardes à vue dans l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice. Il s'agit de deux hommes âgés de 63 et 25 ans, a appris franceinfo de source judiciaire. Les deux personnes étaient présentes au domicile de l'homme interpellé à Grasse samedi. Il y a donc pour le moment six personnes en garde à vue dans ce dossier.