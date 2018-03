VIDEO. "Le nom d'Arnaud Beltrame est devenu celui de l'héroïsme français", déclare Emmanuel Macron

"Alors que le nom de son assassin, déjà, sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroisme français", a déclaré Emmanuel Macron. Lors de l'hommage national rendu aux Invalides au gendarme qui a donné sa vie lors de l'attaque dans l'Aude, le président de la République a salué "l'esprit de résistance" du colonel. "Il rejoint le cortège valeureux des héros qu'il chérissait", a ajouté le chef de l'Etat dans son éloge funèbre, affirmant que "sa mémoire vivra".

"Commandeur de la légion d'honneur"

"Au moment du dernier adieu, je vous apporte la reconnaissance, l'admiration et l'affection de la nation toute entière. Je vous fais commandeur de la légion d'honneur et je vous nomme colonel de gendarmerie", a prononcé Emmanuel Macron à la fin de son discours. "Dès que nous avons appris son geste, nous tous, Français, avons tremblé d'un frisson singulier. L'un d'entre nous venait de se dresser. (...) Il faisait face à la haine et à la folie meurtrière", a encore dit le président.