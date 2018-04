Super U de Trèbes : une réouverture pour reprendre vie

"Ce sera sans doute une matinée éprouvante pour les employés comme pour les habitués du magasin", explique notre journaliste Claire Colnet. Près de vingt jours après l'attaque terroriste qui a frappé le supermarché de Trèbes, l'enseigne s'apprête à accueillir de nouveau les clients. Une réouverture chargée d'émotion.

Geste de solidarité et fragilité psychologique

"Tout va commencer aux alentours de 10 heures avec un discours du préfet, puis du propriétaire du Super U devant les salariés", détaille notre journaliste sur place. Avant de poursuivre : "Le magasin rouvrira ses portes aux clients. Des clients que les salariés espèrent le plus nombreux possible. L'un d'eux nous confiait, hier, qu'il s'agirait d'un signe de soutien et de solidarité fort envers des salariés encore très éprouvés psychologiquement". Une ouverture difficile pour des salariés encore meurtris : sur 48 salariés (pour éviter une répétition), treize sont encore en arrêt.

