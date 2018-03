Radouane Lakdim : questions sur un terroriste connu des services de renseignement

Comment Radouane Lakdim a-t-il dupé les services de renseignement ? Est-il passé à l'acte brusquement ? A-t-il séjourné en Irak ou en Syrie ? C'est ce que les enquêteurs tentent de déterminer depuis vendredi 23 mars, avec notamment cette longue perquisition au domicile qu'il partageait avec ses parents, dans une cité de Carcassonne (Aude). L'auteur de l'attaque, Français né au Maroc, âgé de 25 ans, était fiché S depuis 2014. Un petit délinquant surveillé pour son activité sur les forums salafistes, mais pas considéré comme dangereux. "En 2016, puis en 2017, il faisait l'objet d'un suivi effectif de la part des services de renseignement. Suivi qui n'avait permis de mettre en évidence aucun signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste", a déclaré le procureur de la République de Paris, François Molins, vendredi.



Un jeune homme discret et religieux

Voisin sans histoires, selon les habitants de sa cité, Radouane Lakdim a travaillé quelques semaines pour la régie de quartiers, il y a trois ans. La directrice qui l'a recruté pour un chantier ne cache pas son trouble. "[Il était] quelqu'un de vraiment très discret. Il a fait le boulot, il y a eu aucun souci. C'est un choc, oui forcément, parce que c'est le cœur de notre travail, c'est d'aider ces gens-là. En tout cas, c'est de leur proposer un premier contrat pour faire un travail d'insertion au niveau de la ville", a-t-elle fait valoir au téléphone. Un jeune homme discret et religieux, qui fréquentait épisodiquement cette mosquée de Carcassonne. Mais là non plus, rien de son comportement n'a alerté les responsables. Par solidarité, la mosquée a organisé une minute de silence ce samedi matin, à la mémoire des victimes du terroriste.

