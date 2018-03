Invalides : hommage national aux victimes demain

"Le cortège partira demain matin à 10 heures de la place du Panthéon", rapporte Sophie Neumayer en direct des Invalides à Paris. "Il prendra ensuite la direction des quais de Seine pour rejoindre l'hôtel des Invalides. C'est ici que se déroulera la cérémonie de l'hommage national, à partir de 11h30".

Commandeur de la Légion d'honneur

Le public est invité à assister à la cérémonie. Les familles des autres victimes des attaques de l'Aude sont associées à cet hommage. "Nous vous le révélions hier, poursuit la journaliste, c'est Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre : il devrait saluer la bravoure et le sens du dévouement du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui sera à titre posthume élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur, les plus hauts honneurs de la République, pour cet homme qui n'a pas hésité à échanger sa place contre celle d'une otage et qui l'a payé de sa vie".